Провода заискрились на оживленном перекрестке во Владивостоке

На перекрестке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской очевидцы заметили искрение проводов. По словам горожан, замыкание произошло в районе дома № 86 на проспекте 100-летия Владивостока.
«Ваше сообщение с приложенными фотоматериалами направлено для рассмотрения в уполномоченные органы администрации города Владивостока в целях проведения проверки и принятия мер в пределах установленной компетенции. О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно», — прокомментировало МЦУ ситуацию в телеграм-канале (16+) ИА PrimaMedia.
Напомним, что недавно более 22 тысяч жителей Владивостока остались без холодной воды из-за аварии. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности действий ответственных организаций при эксплуатации и обслуживании водопроводных сетей.