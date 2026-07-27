Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провода заискрились на оживленном перекрестке во Владивостоке

Очевидцы сообщили о замыкании в районе проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской.

Источник: PrimaMedia.ru

На перекрестке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской очевидцы заметили искрение проводов. По словам горожан, замыкание произошло в районе дома № 86 на проспекте 100-летия Владивостока.

«Ваше сообщение с приложенными фотоматериалами направлено для рассмотрения в уполномоченные органы администрации города Владивостока в целях проведения проверки и принятия мер в пределах установленной компетенции. О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно», — прокомментировало МЦУ ситуацию в телеграм-канале (16+) ИА PrimaMedia.

Напомним, что недавно более 22 тысяч жителей Владивостока остались без холодной воды из-за аварии. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности действий ответственных организаций при эксплуатации и обслуживании водопроводных сетей.