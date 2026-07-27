Провода заискрились на оживленном перекрестке во Владивостоке

«Ваше сообщение с приложенными фотоматериалами направлено для рассмотрения в уполномоченные органы администрации города Владивостока в целях проведения проверки и принятия мер в пределах установленной компетенции. О результатах рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно», — прокомментировало МЦУ ситуацию в телеграм-канале (16+) ИА PrimaMedia.