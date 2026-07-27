В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в канале на платформе «Макс».
Глава региона рекомендовал жителям по возможности отказаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах либо воспользоваться альтернативными маршрутами, объезжая перекрытый участок.
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