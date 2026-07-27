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Иркутянин с ножом ограбил магазин в Ангарске

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, который ограбил магазин в Ангарске. Деньги из кассы он потребовал, угрожая ножом продавщице. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошел в СНТ «Тополек — 2» в Ангарском городском округе и попал на видео камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в маске угрожает ножом продавщице магазина. Забрав выручку из кассы, он покидает торговую точку.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 28-летний иркутянин, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Приангарью.

Подозреваемого вскоре задержали в Иркутске. На него завели уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим преступлениям.