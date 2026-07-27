Иркутянин с ножом ограбил магазин в Ангарске

Инцидент произошел в СНТ «Тополек — 2» в Ангарском городском округе и попал на видео камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в маске угрожает ножом продавщице магазина. Забрав выручку из кассы, он покидает торговую точку.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 28-летний иркутянин, — говорится в сообщении ГУ МВД России по Приангарью.
Подозреваемого вскоре задержали в Иркутске. На него завели уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим преступлениям.