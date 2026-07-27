Иркутянин с ножом ограбил магазин в Ангарске

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, который ограбил магазин в Ангарске. Деньги из кассы он потребовал, угрожая ножом продавщице. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.