В Хабаровском крае за выходные обнаружили 13 лесных пожаров

За прошедшие выходные в Хабаровском крае обнаружили 13 лесных пожаров, общая площадь которых превышает 4,7 тысячи гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Ургальском лесничестве Верхнебуреинского района зафиксировали очаг на площади 150 гектаров. В Кербинском лесничестве района имени Полины Осипенко огонь распространился на 6,8 гектара. Остальные 11 очагов расположены в Аяно-Майском районе.
— 9 очагов находятся в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют, — подчеркнули в Минлесхозе региона.
По данным на утро 27 июля, на тушении задействованы 39 человек и три воздушных судна, в числе которых Ан-2, С-182 и Ми-8. Кроме того, в крае повысили класс пожарной опасности до II-III класса. В Бикинском округе и Вяземском районе установили IV класс пожарной опасности.
Особый противопожарный режим действует в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и районе имени Полины Осипенко.