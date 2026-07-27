В Хабаровском крае за выходные обнаружили 13 лесных пожаров

По данным на утро 27 июля, на тушении задействованы 39 человек и три воздушных судна, в числе которых Ан-2, С-182 и Ми-8. Кроме того, в крае повысили класс пожарной опасности до II-III класса. В Бикинском округе и Вяземском районе установили IV класс пожарной опасности.