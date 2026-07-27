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В Свердловской области освободили от паводковых вод два дома и 206 участков

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Два дома и 206 приусадебных участков в 12 селах в Свердловской области освободились от паводковых вод, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА Новости

«Паводковая обстановка в Свердловской области продолжает стабилизироваться. На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты МЧС России продолжают работы в зоне паводка: проводят мониторинг гидрологической обстановки, подворовые обходы, а также оказывают адресную помощь населению.

Кроме того, уточняется, что работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан продолжается, за сутки просушены 19 домов.

«На текущие сутки затоплений не прогнозируется», — заключили в МЧС.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона из-за паводка был объявлен режим ЧС.

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