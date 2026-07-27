В Свердловской области освободили от паводковых вод два дома и 206 участков

«Паводковая обстановка в Свердловской области продолжает стабилизироваться. На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что специалисты МЧС России продолжают работы в зоне паводка: проводят мониторинг гидрологической обстановки, подворовые обходы, а также оказывают адресную помощь населению.
Кроме того, уточняется, что работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан продолжается, за сутки просушены 19 домов.
«На текущие сутки затоплений не прогнозируется», — заключили в МЧС.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона из-за паводка был объявлен режим ЧС.