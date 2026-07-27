Экс-министра ЖКХ Новосибирской области отправили в колонию общего режима

Защита уже обжаловала приговор и добивается пересмотра дела, жалоба будет направлена в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. По версии следствия, Архипов в 2018 году подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных инвестиций на 10 млн рублей, хотя компания не стала региональным оператором по обращению с отходами.