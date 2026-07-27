Экс-министра ЖКХ Новосибирской области отправили в колонию общего режима

В Новосибирске бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова перевели из следственного изолятора в исправительную колонию № 3, расположенную в Первомайском районе города. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники и адвоката бывшего чиновника Ивана Рассолова.
Защита уже обжаловала приговор и добивается пересмотра дела, жалоба будет направлена в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. По версии следствия, Архипов в 2018 году подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных инвестиций на 10 млн рублей, хотя компания не стала региональным оператором по обращению с отходами.
Кроме того, в декабре 2022 года он подписал немотивированный отказ от требования по банковской гарантии, из-за чего бюджет Новосибирской области недополучил более 220 млн рублей.
В июне 2025 года Центральный районный суд Новосибирска признал чиновника виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями и назначил ему 1,5 года колонии.
Однако прокуратура обжаловала приговор, и областной суд ужесточил наказание до 3,5 лет лишения свободы. Архипова взяли под стражу прямо в зале суда. Сейчас он находится в колонии общего режима № 3 на улице Звёздной.