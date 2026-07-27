Два человека стали жертвами стрельбы в общественном центре Сиэттла

Ранее сообщалось, что за время празднования Дня независимости США жертвами огнестрельного оружия стали 100 человек, ещё 340 получили ранения. Всего за три дня — с 4 по 7 июля — в стране зафиксировали 20 инцидентов с массовой стрельбой.