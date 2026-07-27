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Два человека стали жертвами стрельбы в общественном центре Сиэттла

В американском городе Сиэттл (штат Вашингтон) произошла стрельба во время гастрономического фестиваля в общественном центре Seattle Center. В результате инцидента два человека погибли, ещё как минимум пять получили ранения, сообщает NBC News.

Среди пострадавших оказались люди в возрасте от двух до 56 лет. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранительные органы начали расследование.

Ранее сообщалось, что за время празднования Дня независимости США жертвами огнестрельного оружия стали 100 человек, ещё 340 получили ранения. Всего за три дня — с 4 по 7 июля — в стране зафиксировали 20 инцидентов с массовой стрельбой.

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