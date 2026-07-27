Падение украинских беспилотников вызвало пожары в трех районах Ростова-на-Дону

Пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов произошли в результате падения беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что разрушения на земле были зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.
— Почти все пожары уже оперативно потушены, но спасатели продолжают ликвидировать огонь на площади 400 квадратных метров, — написал глава области в мессенджере МАКС.
Также Юрий Слюсарь передал, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки на населенный пункт. Для его жителей разворачивается пункт временного размещения.