Падение украинских беспилотников вызвало пожары в трех районах Ростова-на-Дону

Также Юрий Слюсарь передал, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.