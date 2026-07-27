Фальсификаторы рыбных консервов в Приморье получили условные сроки

Суд Приморья вынес приговор руководителям рыбоперерабатывающего предприятия, признанным виновными в производстве и продаже фальсифицированных рыбных консервов, а также мошенничестве. Прокуратура не согласилась с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно мягким, и заявила о намерении обжаловать приговор, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Приморского края.
«Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет до 5 лет 3 месяцев условно с испытательным сроком 4 года со штрафом каждому в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Обвинительный приговор вынесен генеральному директору предприятия по переработке и консервированию рыбы, финансовому директору и заведующему производством. Суд признал их виновными в производстве, хранении и сбыте продовольственной продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой.
Установлено, что с 2022 по 2023 год фигуранты организовали выпуск рыбных консервов из сардины иваси, которые маркировались как продукция из тихоокеанской сайры. Общая стоимость фальсифицированной продукции превысила 2,5 млн рублей.
По данным прокуратуры, поддельные консервы поставлялись в бюджетные учреждения Приморья, в том числе в детские сады. Расследование уголовного дела находилось на контроле надзорного ведомства.
В рамках рассмотрения дела суд также наложил арест на имущество и транспортные средства осужденных на сумму более 1 млн рублей. Кроме того, производственная линия предприятия вместе с оборудованием стоимостью свыше 1 млн рублей конфискована в доход государства.
Государственный обвинитель настаивал на назначении реального лишения свободы. Однако суд назначил всем троим условные сроки и штрафы. В прокуратуре заявили, что намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке, поскольку считают назначенное наказание чрезмерно мягким.
Напомним, что недавно прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, который скрыл от принудительного взыскания более 91 миллиона рублей. Эти деньги, по версии следствия, должны были пойти на погашение налоговой задолженности. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд.