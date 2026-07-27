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Мужчина утонул в бухте у посёлка в Хабаровском крае

Тело передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

Возле посёлка Заветы Ильича Советско-Гаванского района погиб 36-летний мужчина. Предположительно, он утонул во время купания, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тело погибшего обнаружили очевидцы неподалёку от бухты Западной 26 июля. Его передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы, которая позволит установить точную причину смерти. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Это уже не первая гибель на воде в регионе за последние дни. Вечером 21 июля в одном из карьеров Комсомольска-на-Амуре во время купания утонул 47-летний горожанин. Его тело достали из воды спасатели и также передали сотрудникам полиции.

Ещё до происшествия в Советско-Гаванском районе статистика оставалась тяжёлой: к 23 июля на водоёмах края зарегистрировали 22 несчастных случая, жертвами которых стали 19 человек, в том числе двое детей. В Комсомольске-на-Амуре 10 июля в Амуре погиб девятилетний мальчик, а спустя два дня в искусственном карьере утонул десятилетний ребёнок.

Спасатели называют среди главных причин трагедий купание в необорудованных местах, употребление алкоголя, отсутствие спасательных жилетов и переоценку собственных сил. Родителей просят не оставлять детей возле воды без присмотра, а при происшествии немедленно звонить по номеру 112.

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