Электроснабжение временно ограничили в Севастополе из-за перегруза сетей

В Севастополе временно ограничили электроснабжение для ликвидации перегруза сетей за пределами региона. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, — добавил он.
Социальный объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Развожаев в своем Telegram-канале также призвал местных жителей отнестись к ситуации с пониманием.
До этого режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территории Алушты в связи с продолжительными отключениями электроэнергии. Местный филиал «Крымэнерго» подготовил список абонентов, которые остаются без электричества более двух суток.
Кроме того, после сильной грозы со шквалистым ветром скоростью до 24 метров в секунду, прошедшей в Ленинградской области 11 июля, у 42,5 тысячи жителей региона тоже отключилось электричество.