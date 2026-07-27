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Движение из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА

Движение транспорта в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в Ярославле перекрыто из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram.

Движение транспорта в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в Ярославле перекрыто из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал губернатор.

В аэропорту Ярославля действуют ограничения на прием и выпуск авиарейсов. В регионе работает ПВО, добавил господин Евраев.

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