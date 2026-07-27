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Беспилотную опасность объявили на территории Московской области

Беспилотную опасность в понедельник, 27 июля, объявили на территории Московской области. Об этом сообщила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Подмосковью.

Беспилотную опасность в понедельник, 27 июля, объявили на территории Московской области. Об этом сообщила единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Подмосковью.

Местным жителям порекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. При необходимости следует укрыться в безопасных местах. В связи с этим в регионе также могут наблюдаться временные перебои в работе мобильного интернета.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — добавили в РСЧС.

В этот же день пожары на территории частного предприятия, складов и нескольких частных домов произошли в результате падения беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.

Кроме того, ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки украинской армии. Для жителей разворачивается пункт временного размещения.

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