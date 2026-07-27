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В Ростове открыта «горячая линия» для пострадавших от воздушной атаки 27 июля

В Ростове-на-Дону прокуратурой для оказания правовой помощи жертвам воздушной атаки организована «горячая линия» по телефону 8−863−210−55−99.

В Ростове-на-Дону прокуратурой для оказания правовой помощи жертвам воздушной атаки организована «горячая линия» по телефону 8−863−210−55−99.

«Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что ночью 27 июля Ростов-на-Дону и Таганрог подверглись воздушной атаке.

В Ростове-на-Дону погибла семейная пара. Пять человек, в том числе подросток, ранены.

Разрушения зафиксированы в Ленинском, Железнодорожном и Пролетарском районах. Информация уточняется.