В Ростове открыта «горячая линия» для пострадавших от воздушной атаки 27 июля

В Ростове-на-Дону прокуратурой для оказания правовой помощи жертвам воздушной атаки организована «горячая линия» по телефону 8−863−210−55−99.
«Прокуратурой взято на контроль соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, что ночью 27 июля Ростов-на-Дону и Таганрог подверглись воздушной атаке.
В Ростове-на-Дону погибла семейная пара. Пять человек, в том числе подросток, ранены.
Разрушения зафиксированы в Ленинском, Железнодорожном и Пролетарском районах. Информация уточняется.