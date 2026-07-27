Предпринимателя уличили в добыче криптовалюты с ущербом в 23 млн в Шелехове

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья, вопреки действующему в регионе запрету по добыче криптовалюты в феврале 2026 года предприниматель в одном из микрорайонов Шелехова разместил в металлическом контейнере 27 единиц майнингового оборудования. Подключив его к электросетям, осуществлял безучетное потребление электроэнергии. В результате его действий энергосбытовой компании причинен материальный ущерб.