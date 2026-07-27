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Предпринимателя уличили в добыче криптовалюты с ущербом в 23 млн в Шелехове

IrkutskMedia, 27 июля. В Шелехове по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту добычи криптовалюты. Фигурантом расследования стал 32-летний предприниматель. Ущерб от его действий оценивается в более чем 23 млн рублей.

Источник: прокуратура Приангарья

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья, вопреки действующему в регионе запрету по добыче криптовалюты в феврале 2026 года предприниматель в одном из микрорайонов Шелехова разместил в металлическом контейнере 27 единиц майнингового оборудования. Подключив его к электросетям, осуществлял безучетное потребление электроэнергии. В результате его действий энергосбытовой компании причинен материальный ущерб.

По представлению прокуратуры города хозяйствующий субъект незаконную майнинговую деятельность прекратил. Прокуратура направила материалы проверки в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Майнинговое оборудование изъято сотрудниками полиции.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Казачинско-Ленский районный суд Иркутской области огласил приговор по уголовному делу в отношении четырёх жителей рабочего посёлка Магистральный. Мужчины были признаны виновными в совершении кражи майнингового оборудования. Общая стоимость похищенного имущества составила более 5,3 млн рублей.