Предпринимателя уличили в добыче криптовалюты с ущербом в 23 млн в Шелехове

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья, вопреки действующему в регионе запрету по добыче криптовалюты в феврале 2026 года предприниматель в одном из микрорайонов Шелехова разместил в металлическом контейнере 27 единиц майнингового оборудования. Подключив его к электросетям, осуществлял безучетное потребление электроэнергии. В результате его действий энергосбытовой компании причинен материальный ущерб.
По представлению прокуратуры города хозяйствующий субъект незаконную майнинговую деятельность прекратил. Прокуратура направила материалы проверки в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Майнинговое оборудование изъято сотрудниками полиции.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Казачинско-Ленский районный суд Иркутской области огласил приговор по уголовному делу в отношении четырёх жителей рабочего посёлка Магистральный. Мужчины были признаны виновными в совершении кражи майнингового оборудования. Общая стоимость похищенного имущества составила более 5,3 млн рублей.