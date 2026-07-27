360 тысяч заплатят браконьеры за незаконную добычу сибирских косуль в Приангарье

Как сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, у мужчин не было соответствующего разрешения. В результате незаконной охоты объектам животного мира был причинен ущерб в размере 360 тысяч рублей.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании причиненного ущерба. Требования были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
Ранее агентство сообщало, что в мае 2026 года в Иркутской области сотрудники полиции и ФСБ во время межведомственной спецоперации выявили факт незаконной перевозки мяса диких животных. Проверка проводилась в рамках рейдов по пресечению незаконного оборота оружия и других правонарушений.