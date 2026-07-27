360 тысяч заплатят браконьеры за незаконную добычу сибирских косуль в Приангарье

IrkutskMedia, 27 июля. В Иркутской области привлекли к ответственности троих браконьеров за незаконную охоту на сибирских косуль. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в ноябре 2025 года трое жителей Приангарья в местности «Шаманка» Ольхонского района на закрепленных охотничьих угодьях незаконно добыли трех особей с применением автомобиля и фароискателя.