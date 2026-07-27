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360 тысяч заплатят браконьеры за незаконную добычу сибирских косуль в Приангарье

IrkutskMedia, 27 июля. В Иркутской области привлекли к ответственности троих браконьеров за незаконную охоту на сибирских косуль. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в ноябре 2025 года трое жителей Приангарья в местности «Шаманка» Ольхонского района на закрепленных охотничьих угодьях незаконно добыли трех особей с применением автомобиля и фароискателя.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, у мужчин не было соответствующего разрешения. В результате незаконной охоты объектам животного мира был причинен ущерб в размере 360 тысяч рублей.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании причиненного ущерба. Требования были удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее агентство сообщало, что в мае 2026 года в Иркутской области сотрудники полиции и ФСБ во время межведомственной спецоперации выявили факт незаконной перевозки мяса диких животных. Проверка проводилась в рамках рейдов по пресечению незаконного оборота оружия и других правонарушений.