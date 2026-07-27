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Найдены останки пропавшей зимой студентки вблизи стадиона «Ветлужанка» в Красноярске

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Источник: KrasnoyarskMedia

Продолжается расследование уголовного дела о безвестном исчезновении девушки.

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ночь с 13 на 14 января 2026 года 20-летняя студентка ушла из дома на ул. Елены Стасовой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали её путь в сторону стадиона «Ветлужанка».

Во время масштабных поисков в лесу у лыжного стадиона были обнаружены скелетированные останки с одеждой. Также найдены паспорт и мобильный телефон девушки. Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Следователи выполняют все необходимые действия для полного восстановления картины произошедшего.