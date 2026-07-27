Найдены останки пропавшей зимой студентки вблизи стадиона «Ветлужанка» в Красноярске

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ночь с 13 на 14 января 2026 года 20-летняя студентка ушла из дома на ул. Елены Стасовой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали её путь в сторону стадиона «Ветлужанка».