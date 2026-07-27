В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории южных районов Удмуртии. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава республики Александр Бречалов.
Позднее Бречалов сообщил, что угрозу атаки БПЛА объявили на территории Ижевска, а также районов: Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Малопургинский, Воткинкий, Шарканский районы, Ижевск, Воткинск.
Ранее в республике ввели режим ракетной опасности.
В новость внесены изменения (07:44 мск) — добавлена информация о районах, где объявили опасность атаки БПЛА.
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