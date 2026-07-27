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В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА

Сирены включили в районах Кизнерский, Граховский, Можгинский, Алнашский, Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы, Можга и Сарапул, сообщил глава республики Александр Бречалов.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории южных районов Удмуртии. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Угроза атаки БПЛА. Повторно сирены включаем в южных районах республики: Кизнерский, Граховский, Можгинский, Алнашский, Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы, Можга, Сарапул», — написал он.

Позднее Бречалов сообщил, что угрозу атаки БПЛА объявили на территории Ижевска, а также районов: Завьяловский, Якшур-Бодьинский, Малопургинский, Воткинкий, Шарканский районы, Ижевск, Воткинск.

Ранее в республике ввели режим ракетной опасности.

В новость внесены изменения (07:44 мск) — добавлена информация о районах, где объявили опасность атаки БПЛА.

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