В Приморье женщина попала в больницу после приема БАД

В реанимацию Находкинской больницы бригадой скорой помощи в критическом состоянии была доставлена женщина средних лет. У нее наблюдались пониженное давление, сыпь по всему телу и отек лица. Пациентка жаловалась на сильную слабость и затрудненное дыхание. Она решила, по ее словам, «оздоровить печень», прибегнув к радикальному методу: на несколько дней полностью отказалась от еды и воды, а затем приняла биологически активную добавку.