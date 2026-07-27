Движение общественного транспорта возобновили в Самаре 27 июля

В понедельник, 27 июля 2026 года, в Самаре возобновили движение общественного транспорта после отбоя ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.
В городе восстановили движение наземного общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы снова начали ходить по своим маршрутам и перевозить пассажиров.
Напомним, в регионе действовала ракетная опасность с 05:52. Из-за нее в областном центре включали сирены и приостанавливали движение транспорта.
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