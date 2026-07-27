Собянин: Три направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны

Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотника, летевших на Москву. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в МАКС.
В этот же день в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.
Также беспилотники ВСУ атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.