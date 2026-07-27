Жителя Приморья арестовали за смертельное избиение знакомого стаканом

В поселке Пограничный 46-летний местный житель арестован по подозрению в смертельном избиении знакомого. Трагедия случилась 22 июля в квартире на улице Лазо. Во время ссоры фигурант схватил граненый стакан и нанес им несколько ударов по голове 62-летнему мужчине. Травмы оказались слишком тяжелыми — потерпевший скончался на следующий день. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".