Осужденная за секс с учениками учительница рвалась в мэры

В 2025 году аналогичный случай произошел в Техасе, где учительница была осуждена на 10 лет за связь с учеником. Кроме того, в мае 2026 года во Флориде уже арестовывали педагога за сокрытие судимости при приеме на работу. Также в Штатах 23-летняя учительница одной из школ признала свою вину в развращении несовершеннолетних учеников мужского пола.