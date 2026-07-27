Осужденная за секс с учениками учительница рвалась в мэры

В США экс-учительница, осужденная за сексуальные отношения с учениками, пыталась занять пост главы администрации города Джей во Флориде, сообщает New York Post. 50-летняя Эйприл Уотсон была выдвинута на должность, несмотря на криминальное прошлое: в 2007 году она вместе с коллегой вступала в интимную связь с тремя 17-летними подростками. После того как жители узнали о судимости из местной газеты, женщину отстранили и повторно арестовали.
В 2010 году Уотсон приговорили к году тюремного заключения. Мэрия знала о ее прошлом, но скрывала эту информацию от общественности. Жители узнали о факте судимости из статьи в газете 18 июня.
Выяснилось, что Уотсон нарушила правила для лиц, совершивших преступления сексуального характера: она не уведомила полицию о поездке в кемпинг. Под давлением общественности ее отстранили от должности и арестовали.
Теперь экс-педагогу грозит до пяти лет лишения свободы за новое нарушение. Родные и соседи шокированы случившимся.
До этого Уотсон уже была осуждена за развращение школьников. Инцидент стал громким скандалом во Флориде и привлек внимание местных СМИ.
В 2025 году аналогичный случай произошел в Техасе, где учительница была осуждена на 10 лет за связь с учеником. Кроме того, в мае 2026 года во Флориде уже арестовывали педагога за сокрытие судимости при приеме на работу. Также в Штатах 23-летняя учительница одной из школ признала свою вину в развращении несовершеннолетних учеников мужского пола.
Учительница года насиловала 15-летнего школьника.
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