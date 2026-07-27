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На Сахалине мужчину задержали по делу о призывах к терроризму

На сахалинца завели уголовное дело за агрессивные посты в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении пожилого мужчины, которого подозревают в призывах к терроризму в интернете. По данным регионального управления Следственного комитета, 59-летний местный житель теперь стал фигурантом серьезного расследования.

Дело завели сразу по двум статьям Уголовного кодекса, касающимся публичных призывов к терроризму и действиям против безопасности государства. В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей.

Следствие полагает, что с февраля 2022 года по октябрь 2023-го мужчина использовал свою страницу в социальной сети для распространения запрещенной информации. В своих сообщениях он убеждал подписчиков не идти в армию, призывал к дезертирству и созданию препятствий для работы властей.

Кроме того, уже в апреле 2025 года он выложил в сети видеозапись, где содержались прямые призывы к агрессивным действиям в адрес государственных структур.

Стоит отметить, что это не единичный случай за последнее время. Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который также допускал резкие высказывания в сторону военнослужащих. Речь шла о 44-летнем жителе поселка Советский, который оставлял свои комментарии в украинских каналах.

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