На Сахалине мужчину задержали по делу о призывах к терроризму

Следствие полагает, что с февраля 2022 года по октябрь 2023-го мужчина использовал свою страницу в социальной сети для распространения запрещенной информации. В своих сообщениях он убеждал подписчиков не идти в армию, призывал к дезертирству и созданию препятствий для работы властей.