На Сахалине мужчину задержали по делу о призывах к терроризму

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении пожилого мужчины, которого подозревают в призывах к терроризму в интернете. По данным регионального управления Следственного комитета, 59-летний местный житель теперь стал фигурантом серьезного расследования.
Дело завели сразу по двум статьям Уголовного кодекса, касающимся публичных призывов к терроризму и действиям против безопасности государства. В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей.
Следствие полагает, что с февраля 2022 года по октябрь 2023-го мужчина использовал свою страницу в социальной сети для распространения запрещенной информации. В своих сообщениях он убеждал подписчиков не идти в армию, призывал к дезертирству и созданию препятствий для работы властей.
Кроме того, уже в апреле 2025 года он выложил в сети видеозапись, где содержались прямые призывы к агрессивным действиям в адрес государственных структур.