Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После дождя в новосибирском Академгородке упали деревья и образовался провал

Жители сообщают о последствиях непогоды на нескольких улицах.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: «Сообщество Академгородка»

В Новосибирске после прошедшего дождя в Академгородке зафиксированы последствия непогоды. На нескольких улицах упали деревья и образовался провал, сообщили жители в паблике «Сообщество Академгородка».

На Университетском проспекте перед Лесозащитной опытной станцией упало дерево, которое задело провода. На Пирогова, напротив восьмого общежития, рухнула берёза — кабель повис около земли.

На Золотодолинской, по дороге в ботанический сад, на тротуаре образовался провал. «Будьте осторожны», — предупредили очевидцы.