После дождя в новосибирском Академгородке упали деревья и образовался провал

В Новосибирске после прошедшего дождя в Академгородке зафиксированы последствия непогоды. На нескольких улицах упали деревья и образовался провал, сообщили жители в паблике «Сообщество Академгородка».
На Университетском проспекте перед Лесозащитной опытной станцией упало дерево, которое задело провода. На Пирогова, напротив восьмого общежития, рухнула берёза — кабель повис около земли.
На Золотодолинской, по дороге в ботанический сад, на тротуаре образовался провал. «Будьте осторожны», — предупредили очевидцы.