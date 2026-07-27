В Свердловской области объявили режим ракетной опасности

«В регионе объявлен режим ракетной опасности», — написал Паслер в своем канале на платформе «Макс».
Глава региона предупредил, что в связи с действующим режимом возможны временные ограничения в работе связи и мобильного интернета. По его словам, все профильные службы и ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
Кроме того, в аэропорту Кольцово введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Режим ракетной опасности также действует в соседнем Пермском крае.
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