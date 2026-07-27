Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой в Красноярском крае

В Уярском округе в лобовом ДТП с фурой погибли двое. Водитель грузовика ранен. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Ночью на 898-м километре трассы Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.
В результате ДТП водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка погибли на месте. 56-летний водитель фуры госпитализирован.
На месте работают полиция и ГИБДД. Из-за аварии на участке организовано реверсивное движение — проезд по одной полосе.
Ранее мы сообщали, что 25-летний водитель Lada насмерть сбил пешехода в Красноярске.