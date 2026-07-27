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Два человека погибли в лобовом ДТП с фурой в Красноярском крае

Из-за аварии на участке организовано реверсивное движение.

В Уярском округе в лобовом ДТП с фурой погибли двое. Водитель грузовика ранен. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночью на 898-м километре трассы Р-255 «Сибирь» 55-летний водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легковушки и его 52-летняя пассажирка погибли на месте. 56-летний водитель фуры госпитализирован.

На месте работают полиция и ГИБДД. Из-за аварии на участке организовано реверсивное движение — проезд по одной полосе.

Ранее мы сообщали, что 25-летний водитель Lada насмерть сбил пешехода в Красноярске.