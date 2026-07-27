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В Челябинской области объявлен режим ракетной опасности

В Челябинской области привели все экстренные службы в полную готовность из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области объявили режим ракетной опасности утром 27 июля. Это предупреждение сигнализирует о возможной угрозе с воздуха, включая удары ракетами или атаки беспилотников. Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального правительства.

Представители властей обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие и неукоснительно следовать всем поступающим инструкциям. В правительстве региона заверили, что все ответственные службы уже задействованы и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

До официальной отмены режима горожанам настоятельно рекомендуют оставаться в помещениях. Также важно держаться подальше от окон и не выходить на улицу, чтобы избежать возможной опасности.

Накануне российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку. По данным Министерства обороны России, за период с восьми утра до восьми вечера над разными регионами страны было уничтожено 32 украинских беспилотных аппарата.

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