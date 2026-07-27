«Ответы были опасно точными»: ChatGPT учил создавать яды и биоружие

В 2024 году аналогичный инцидент произошел с моделью Google Bard, которая выдавала рецепты взрывчатых веществ. Кроме того, в июне 2026 года Евросоюз принял первый в мире закон об ИИ, который обязывает разработчиков внедрять системы мониторинга опасных запросов.