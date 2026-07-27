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В Нижнем Тагиле водитель автобуса влетел в столб, пострадали три человека

В Нижнем Тагиле три человека пострадали в ДТП с автобусом.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 26 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на улице Березовая, 1 рейсовый автобус № 61 влетел в столб.

— Произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 61, водитель автобуса допустил наезд на фонарный столб, — пояснили в ведомстве.

На момент аварии в салоне автобуса находились четыре человека, включая водителя. Трех пострадавших направили на осмотр в медучреждение. Отмечается, что на месте происшествия работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Напомним, что в этот день в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Предварительно, на улице Лучистая водитель ВАЗ-2110 сбил 44-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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