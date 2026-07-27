Шесть детей утонуло этим летом в Приморье: власти берут отдых у воды под жесткий контроль

Предотвращение гибели детей на водоёмах стало главной темой планёрного совещания под председательством первого вице-губернатора Веры Щербиной 27 июля. Глава краевого правительства поставила задачу профильным ведомствам и главам муниципалитетов до конца лета взять под жёсткий контроль организацию детского отдыха у воды.
«Необходимо принять все возможные меры, чтобы уберечь детей. Задействуйте все силы, поднимайте резервы, перекрывайте доступ к опасным местам, усиливайте рейды. Готовьте инициативы по ужесточению законодательства. Наша общая задача — предотвратить гибель детей», — подчеркнула председатель правительства.
С начала купального сезона в Приморье утонуло шесть детей в возрасте от 5 до 18 лет. Трагедии произошли в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Хорольском и Кировском округах.
При этом все трагические происшествия произошли в выходные дни, в некоторых случаях рядом с детьми находились взрослые, но — так или иначе — несовершеннолетние находились без присмотра, отметила министр образования Эльвира Шамонова, добавив, что с детьми проводится большая профилактическая работа.
«Третий год в крае реализуется программа “Плавание для всех”, по которой детей в возрасте от 6 до 12 лет обучают основам безопасного поведения на воде. Совместно с МЧС России, “Движением первых” и Юнармией сформированы отряды “Юных инспекторов ГИМС”, которые занимаются профилактикой в местах отдыха. В пришкольных лагерях организованы места купания детей в стационарных бассейнах или на оборудованных пляжах. Закуплено 50 каркасных бассейнов в пришкольные лагеря Владивостока, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Яковлевского и Хорольского округов», — доложила глава ведомства.
По словам министра туризма Приморского края Натальи Набойченко, в регионе купание официально разрешено на 28 пляжах. В местах морского отдыха проводятся рейды по безопасности.
В большинстве случаев дети погибли в местах, не предназначенных для купания, — это технические водоёмы, карьеры, протоки, где купание запрещено. В одном случае ребёнок утонул в бассейне во дворе частного дома.
«Совместно с главами муниципалитетов работаем над тем, чтобы доступа к таким местам у детей не было вообще, потому что купаться в таких водоёмах нельзя и оборудовать для этих целей такие места тоже не представляется возможным», — пояснил министр по делам ГОЧС Александр Златкин. Он также сообщил, что параллельно усилена работа административных комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних.
Министр добавил, что одно из важных и необходимых условий предотвращения детской смертности на воде — ужесточение на законодательном уровне ответственности родителей и опекунов за безопасность детей.
«В этой связи требуется расширение практики применения административно-профилактических мер к лицам, оставляющим малолетних детей без необходимого и достаточного присмотра не только вблизи опасных водоёмов, но и вообще — в повседневной жизни. Данная работа уже ведётся», — сказал министр по делам ГОЧС Приморья.