Шесть детей утонуло этим летом в Приморье: власти берут отдых у воды под жесткий контроль

«Совместно с главами муниципалитетов работаем над тем, чтобы доступа к таким местам у детей не было вообще, потому что купаться в таких водоёмах нельзя и оборудовать для этих целей такие места тоже не представляется возможным», — пояснил министр по делам ГОЧС Александр Златкин. Он также сообщил, что параллельно усилена работа административных комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних.