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На территории Московской области 27 июля объявлена беспилотная опасность

На территории Подмосковья ввели режим угрозы атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС.

Источник: Life.ru

Ведомство призывает граждан не покидать квартиры и отойти от стёкол. Тем, кто находится на улице, необходимо проследовать в ближайшее укрытие или использовать подвальные помещения.

Напомним, силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков.

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