Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 27 июля

На территории региона введен режим беспилотной опасности. Он действует с 00:37 часов. Жителей Нижегородской области настоятельно просят сохранять спокоствие, не приближаться к обломкам беспилотников и при необходимости сообщать в 112.
Ранее, 25 июля, Нижегородская область подверглась атакам БПЛА.
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