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Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 27 июля

Жителей региона настоятельно просят сохранять спокоствие, не приближаться к обломкам беспилотников и при необходимости сообщать в 112.

Нижегородцев предупредили о возможной атаке БПЛА 27 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На территории региона введен режим беспилотной опасности. Он действует с 00:37 часов. Жителей Нижегородской области настоятельно просят сохранять спокоствие, не приближаться к обломкам беспилотников и при необходимости сообщать в 112.

Ранее, 25 июля, Нижегородская область подверглась атакам БПЛА.

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