На подлете к Москве сбили три дрона

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Информации о пострадавших или разрушениях нет. Сегодня ночью в Ярославле перекрывали движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки БПЛА. Аэропорт Ярославля ограничил прием и отправку самолетов. Господин Собянин говорил, что за прошлую неделю Москву пытались атаковать более 1400 БПЛА.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше