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На подлете к Москве сбили три дрона

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. Сегодня ночью в Ярославле перекрывали движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки БПЛА. Аэропорт Ярославля ограничил прием и отправку самолетов. Господин Собянин говорил, что за прошлую неделю Москву пытались атаковать более 1400 БПЛА.

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