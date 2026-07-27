В Челябинской области отменили ракетную опасность спустя 37 минут после введения

«В Челябинской области отменён режим “Ракетная опасность”, — говорится в сообщении.
Ранее режим ракетной опасности объявили в Московской области. Жителям рекомендовали оставаться в помещениях, не подходить к окнам, а при наличии возможности спуститься в укрытие.
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