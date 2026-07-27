В Усть-Каменогорске солдат-срочник сбежал из воинской части

Как говорится в сообщении, рядовой Мархан А. Е. пропал 23 июля.
«Около 06:30 рядовой, 31.03.2004 года рождения, находясь в составе суточного наряда в качестве дневального, самовольно оставил место несения службы. Оружия при себе не имел. Предположительно покинул территорию части в форменном обмундировании, не исключается переодевание в гражданскую одежду», — сообщила военная полиция.
Также указали приметы срочника: рост 177 см, вес около 80 кг, телосложение среднее, глаза и волосы черные, волосы короткие, на лице родинки.
«Отделом военной полиции организованы розыскные мероприятия совместно с органами внутренних дел. Ведомство обращается к жителям страны с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении военнослужащего. Информация принимается конфиденциально», — заявила военная полиция.
Поиск военнослужащего на контроле у руководства Главного управления военной полиции, говорится в сообщении.