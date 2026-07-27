В Усть-Каменогорске солдат-срочник сбежал из воинской части

«Около 06:30 рядовой, 31.03.2004 года рождения, находясь в составе суточного наряда в качестве дневального, самовольно оставил место несения службы. Оружия при себе не имел. Предположительно покинул территорию части в форменном обмундировании, не исключается переодевание в гражданскую одежду», — сообщила военная полиция.