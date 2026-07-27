Двое погибших, пятеро раненых: последствия атаки БПЛА ВСУ на Ростов

В ночь на 27 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. О текущей обстановке сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Атака БПЛА ВСУ унесла жизни двух человек — супружеской пары. Ещё пятеро жителей получили ранения различной степени тяжести. Двое из пострадавших, включая подростка, находятся в тяжелом состоянии. Четверых раненых доставили в БСМП, одному человеку с лёгкими травмами помощь оказали на месте.
Обломки украинских беспилотников упали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. Удары повредили остекление в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в одном из соцучреждений. Упавшие дроны также спровоцировали пожары на территории частного предприятия, складов и в жилой застройке, огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.
К этому моменту спасатели ликвидировали большинство очагов возгорания. В режиме повышенной готовности продолжается тушение пожара на площади 400 кв. метров.
По словам губернатора Юрия Слюсаря, средства ПВО продолжают отражать атаку беспилотников в Таганроге. Власти рекомендуют жителям соблюдать максимальную осторожность.