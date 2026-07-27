Управляющую компанию в Омской области заставили заплатить за потоп в квартире

Как установил суд, на протяжении нескольких лет квартира истицы регулярно страдала от протечек через кровлю. Женщина неоднократно обращалась в УК, однако проблема оставалась нерешенной. Назначенная экспертиза выявила грубые нарушения технологии при ремонте крыши: кровельный материал был наклеен на грязное основание, а гидроизоляция неплотно прилегала к парапетам и вентиляционным шахтам.