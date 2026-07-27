Управляющую компанию в Омской области заставили заплатить за потоп в квартире

Судебные приставы взыскали с управляющей компании «Комфорт» 131 тысячу рублей в пользу жительницы города Исилькуля, чью квартиру годами затапливало из-за некачественного ремонта крыши.
Как установил суд, на протяжении нескольких лет квартира истицы регулярно страдала от протечек через кровлю. Женщина неоднократно обращалась в УК, однако проблема оставалась нерешенной. Назначенная экспертиза выявила грубые нарушения технологии при ремонте крыши: кровельный материал был наклеен на грязное основание, а гидроизоляция неплотно прилегала к парапетам и вентиляционным шахтам.
Из-за постоянной сырости в квартире пострадала отделка: на кухне и в коридоре отсырели стены, отслоились обои, на потолке появились желтые пятна. От влаги разбухла входная дверь, которая перестала закрываться, намокла электропроводка, что привело к короткому замыканию и создало угрозу пожара. Также пришла в негодность столешница кухонного гарнитура.
Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав УК в течение месяца устранить протечки и выплатить женщине 131 тысячу рублей в счет возмещения ущерба, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.
Поскольку организация добровольно выплачивать деньги не спешила, в дело вмешались приставы. Они арестовали счета компании и наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей грузового автомобиля ГАЗ 30253. После таких мер управляющая компания погасила долг в полном объеме — сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.