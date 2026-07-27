В Прикамье десантники-пожарные ликвидировали крупный лесной пожар

Краевое Миприроды сообщила о ликвидации 26 июля крупного лесного пожара. Лесной массив горел на площади 1,4 га в Гайнском лесничестве.
Возгорание леса зафиксировали вечером 25 июля. В ликвидации огня приняли участие семь десантников-пожарных Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз» и два специалиста Гайнского лесничества.
Действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет. С начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировали 20 лесных пожаров общей площадью 24,49 га. Оперативность ликвидации огня составляет 100%.
При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241−08−52 и 234−94−44. Также сообщения принимает телефон прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00.
В конце прошлой недели на территории Прикамья оперативно ликвидировали лесной пожар площадью 0,01 га.