Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье десантники-пожарные ликвидировали крупный лесной пожар

Общая площадь пройденного огнем леса составила 1,4 гектара.

Источник: Комсомольская правда

Краевое Миприроды сообщила о ликвидации 26 июля крупного лесного пожара. Лесной массив горел на площади 1,4 га в Гайнском лесничестве.

Возгорание леса зафиксировали вечером 25 июля. В ликвидации огня приняли участие семь десантников-пожарных Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз» и два специалиста Гайнского лесничества.

Действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет. С начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксировали 20 лесных пожаров общей площадью 24,49 га. Оперативность ликвидации огня составляет 100%.

При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщать в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241−08−52 и 234−94−44. Также сообщения принимает телефон прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00.

В конце прошлой недели на территории Прикамья оперативно ликвидировали лесной пожар площадью 0,01 га.