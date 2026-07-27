МВД: пострадавшие от мошенников россияне должны срочно блокировать карты

В середине июля Минцифры заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года. Ведомство анонсировало дополнительные меры, которые призваны блокировать активность мошенников. В частности, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные.