Туристку нашли бездыханной на дне бассейна на вилле Пхукета

Тело туристки из Уганды обнаружили без признаков жизни на дне бассейна роскошной виллы после вечеринки на популярном курорте Таиланда Пхукете. Об этом пишет Khaosod English.
По данным издания, 23 июля полиция района Камала получила сообщение о том, что 22-летнюю Клэр Набиманье нашли плавающей лицом вниз в воде. Об этом сообщил правоохранителям гражданин Индии. Он же признался, что познакомился с девушкой в развлекательном заведении на улице Бангла Роуд. Вместе они выпивали алкогольные напитки, а потом отправились на виллу.
Около четырех утра они решили пойти поплавать. Парень рассказывал полицейским, что девушка плавала не очень хорошо, и что бассейн оказался глубоким — метра два и с наклонным дном.
По словам индийца, он пытался спасти Набиманье, но безуспешно. После этого турист обратился в полицию.
Правоохранители не обнаружили на вилле признаков борьбы или взлома. При этом индиец был задержан для прохождения допроса. Ему также предстоит пройти тест на употребление наркотических веществ.
Тело отправили на экспертизу в больницу. Полиция сейчас связывается с посольством Уганды, чтобы сообщить обо всем родным и помочь им с возвращением останков домой.
В июне сообщалось, что турист из России обнаружил два трупа в бассейне своей виллы в провинции Таиланда Краби. Позднее стало известно, что в бассейне были граждане Индии. На их телах не было обнаружено следов насилия.
Ранее также сообщалось, что австралийская туристка не выжила после купания на вилле в Таиланде.
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