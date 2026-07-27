Туристку нашли бездыханной на дне бассейна на вилле Пхукета

По данным издания, 23 июля полиция района Камала получила сообщение о том, что 22-летнюю Клэр Набиманье нашли плавающей лицом вниз в воде. Об этом сообщил правоохранителям гражданин Индии. Он же признался, что познакомился с девушкой в развлекательном заведении на улице Бангла Роуд. Вместе они выпивали алкогольные напитки, а потом отправились на виллу.