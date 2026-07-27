Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральском районе водитель легковушки насмерть сбил байкера

В Первоуральском районе произошло смертельное ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Утром 27 июля в Первоуральском районе водитель Skoda Octavia насмерть сбил байкера. Авария произошла в поселке Билимбай на улице Ленина, 84.

По предварительным данным, 28-летний водитель Skoda Octavia при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Honda, ехавшему по главной дороге, и врезался в него.

— В результате ДТП водитель мотоцикла, 42-летний мужчина, скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии работают инспекторы ДПС и сотрудники следственно-оперативной группы. Назначено проведение расследования.

Напомним, что в Екатеринбурге водитель «десятки» насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла вечером 26 июля. Легковушка наехала на 44-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.