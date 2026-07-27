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В Новосибирске задержали таксиста за донаты террористам из Исламского государства*

Мужчина являлся гражданином иностранного государства и нелегально находился в России.

Источник: УФСБ НСО

В Новосибирской области задержали таксиста по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское Государство»*. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального УФСБ 27 июля.

По информации силовиков, мужчина является гражданином иностранного государства. Он нелегально находился в России и трудился в сфере частного извоза.

Сотрудники УФСБ установили, что нелегал неоднократно переводил деньги за границу участникам террористической организации.

«Следственным отделом УФСБ по Новосибирской области в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК России, гражданин признал свою вину и сотрудничает со следствием», — сообщили силовики.

Иностранцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кадры задержания мигранта Сиб.фм предоставила пресс-служба УФСБ НСО.

* В 2014 году ВС РФ признал организацию «Исламское Государство» террористической и запретил ее деятельность на территории России.