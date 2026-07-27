В Новосибирске задержали таксиста за донаты террористам из Исламского государства*

В Новосибирской области задержали таксиста по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское Государство»*. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального УФСБ 27 июля.
По информации силовиков, мужчина является гражданином иностранного государства. Он нелегально находился в России и трудился в сфере частного извоза.
Сотрудники УФСБ установили, что нелегал неоднократно переводил деньги за границу участникам террористической организации.
«Следственным отделом УФСБ по Новосибирской области в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК России, гражданин признал свою вину и сотрудничает со следствием», — сообщили силовики.
Иностранцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кадры задержания мигранта Сиб.фм предоставила пресс-служба УФСБ НСО.
* В 2014 году ВС РФ признал организацию «Исламское Государство» террористической и запретил ее деятельность на территории России.