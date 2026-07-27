В Новосибирске задержали таксиста за донаты террористам из Исламского государства*

«Следственным отделом УФСБ по Новосибирской области в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК России, гражданин признал свою вину и сотрудничает со следствием», — сообщили силовики.