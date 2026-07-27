В поселке Лесное утонул молодой мужчина

Ранее на Piter.TV: за неделю в Петербурге произошло 12 происшествий на воде. Была оказана помощь 18 пострадавшим, погибли два человека. В пруду на Васильевском острове утонул мигрант. Его тело подняли с глубины 5 метров. В тот же день в поселке Саперный скончалась трехлетняя девочка.