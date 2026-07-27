На вахтовика из Екатеринбурга завели два дела за погром в салоне самолета

Теперь его подозревают в вандализме и сопротивлении при попытки усмирить его. Изначально на дебошира составили протокол и дали 10 суток ареста, затем уже было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ, а на днях — второе, по 214-й. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.