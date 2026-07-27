На вахтовика из Екатеринбурга завели два дела за погром в салоне самолета

«Седьмого мая в дежурную часть линейного отдела аэропорта поступило сообщение от диспетчера воздушного судна, летевшего на Урал из Пхукета: один из пассажиров себя неадекватно ведет», — напомнили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.
Когда самолет сел им наряд поднялся на борт, выяснилось, что пьяный мужчина курил сигарету прямо в салоне, не реагировал на замечания, а в какой-то момент «подрался» с табличкой «выход» (ущерб авиакомпания оценила в 20 000 рублей).
В дежурной части он не смог членораздельно объяснить, зачем так сделал — свалил все на излишки спиртного. Мужчине 40 лет, прежде проблем с законом не имел, трудится на горнодобывающем предприятии.
Теперь его подозревают в вандализме и сопротивлении при попытки усмирить его. Изначально на дебошира составили протокол и дали 10 суток ареста, затем уже было заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ, а на днях — второе, по 214-й. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.