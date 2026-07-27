Смертельное ДТП на Аль-Фараби: по делу подана апелляционная жалоба в Алматы

Согласно данным, указанным в судебном кабинете, 7 июля по делу была подана апелляционная жалоба. Однако кто является ее инициатором, в материалах дела не указывается.
Кроме того, в разделе Алматинского городского суда, в чьей юрисдикции находится рассмотрение апелляционных жалоб, указано, что дело передано судье 23 июля. Когда состоится заседание, пока не уточняется.
Смертельное ДТП на Аль-Фараби
Ночью 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло страшное ДТП. В полиции сообщили, что автомобиль Zeekr выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Mercedes. В результате водитель Mercedes и двое его пассажиров скончались на месте происшествия.
В суде родные погибшего в ДТП мужчины заявили о примирении с подсудимым и попросили либо не лишать его свободы, либо дать ему условный срок. Затем на заседании выступила мама погибшей пассажирки Mercedes, которая тоже попросила назначить водителю Zeekr условное наказание.
Позднее стало известно, что и третья потерпевшая, мама другой погибшей пассажирки, тоже отказалась от претензий к подсудимому, попросив для него наказание, не связанное с лишением свободы. Затем в деле появился еще один потерпевший — отец погибшей в аварии пассажирки автомобиля Mercedes.
Ранее дал показания и сам подсудимый, который рассказал, что произошло в ту ночь и заявил, что не планирует избежать наказания.
22 июня судья вынес приговор подсудимому, признав его виновным и осудив на 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права управления транспортным средством.