Смертельное ДТП на Аль-Фараби: по делу подана апелляционная жалоба в Алматы

Позднее стало известно, что и третья потерпевшая, мама другой погибшей пассажирки, тоже отказалась от претензий к подсудимому, попросив для него наказание, не связанное с лишением свободы. Затем в деле появился еще один потерпевший — отец погибшей в аварии пассажирки автомобиля Mercedes.