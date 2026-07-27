В Челябинске подростку перерезало горло натянутой проволокой

Хирурги Челябинской областной детской больницы спасли 13-летнего мальчика, который катался на мотоцикле и рассёк себе шею натянутой проволокой. Об этом сообщили в областном Минздраве.
По данным министерства, проволока рассекла шею ребёнка до позвоночника, повредив трахею и пищевод. Мальчик дышал через рану, но жизненно важные сосуды остались целыми. Врачи восстановили дыхание, а затем провели две сложнейшие пластические операции.
Сначала устранили повреждение пищевода, позже удалили два раздробленных кольца трахеи и сшили её. Уже через 12 дней пациента выписали и направили в Москву для восстановления голоса.