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На Эльбрусе возобновили поиски пропавших иностранных альпинистов

Утром в понедельник спасатели вновь приступили к поискам иностранных альпинистов, пропавших на Эльбрусе 26 июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Следственное управление СК РФ по региону сообщало, что группа из семи человек совершала восхождение на Эльбрус. Один из участников самостоятельно спустился с горы и рассказал, что двоим альпинистам стало плохо на высоте 5100 метров. Позже спасатели обнаружили и эвакуировали их тела.

В дальнейшем живым был найден еще один участник группы. Поиски троих человек пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По состоянию на 05.00 мск поисковые работы на горе Эльбрус возобновлены», — говорится в сообщении.

В поисковой операции задействованы 11 человек — спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники «Кавказ.РФ».

По предварительным данным правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, альпинисты прибыли из Боснии и Герцеговины.

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