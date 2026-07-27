На Эльбрусе возобновили поиски пропавших иностранных альпинистов

Ранее Следственное управление СК РФ по региону сообщало, что группа из семи человек совершала восхождение на Эльбрус. Один из участников самостоятельно спустился с горы и рассказал, что двоим альпинистам стало плохо на высоте 5100 метров. Позже спасатели обнаружили и эвакуировали их тела.
В дальнейшем живым был найден еще один участник группы. Поиски троих человек пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«По состоянию на 05.00 мск поисковые работы на горе Эльбрус возобновлены», — говорится в сообщении.
В поисковой операции задействованы 11 человек — спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники «Кавказ.РФ».
По предварительным данным правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, альпинисты прибыли из Боснии и Герцеговины.