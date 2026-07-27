Челябинскую фирму уличили в невозврате валютной выручки на 360 млн рублей

«Установлено, что ООО “Челябметаллстрой” в 2023 году поставляло металлургическую продукцию иностранному контрагенту. Директор предприятия и ряд иных лиц, действуя по предварительному сговору, не обеспечили зачисление на счета организации более 360 млн рублей от нерезидента за поставленные товары», — говорится в комментарии.