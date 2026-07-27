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Челябинскую фирму уличили в невозврате валютной выручки на 360 млн рублей

Фабулу уголовного дела излагает Челябинская транспортная прокуратура.

Источник: dostup1.ru

«Установлено, что ООО “Челябметаллстрой” в 2023 году поставляло металлургическую продукцию иностранному контрагенту. Директор предприятия и ряд иных лиц, действуя по предварительному сговору, не обеспечили зачисление на счета организации более 360 млн рублей от нерезидента за поставленные товары», — говорится в комментарии.

В отношении директора предприятия и причастных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате денежных средств в особо крупном размере).

«Расследование контролируется надзорным ведомством», — добавили в ЧТП.