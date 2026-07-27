Челябинскую фирму уличили в невозврате валютной выручки на 360 млн рублей

«Установлено, что ООО “Челябметаллстрой” в 2023 году поставляло металлургическую продукцию иностранному контрагенту. Директор предприятия и ряд иных лиц, действуя по предварительному сговору, не обеспечили зачисление на счета организации более 360 млн рублей от нерезидента за поставленные товары», — говорится в комментарии.
В отношении директора предприятия и причастных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате денежных средств в особо крупном размере).
«Расследование контролируется надзорным ведомством», — добавили в ЧТП.