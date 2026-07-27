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В ТЦ Петербурга пройдут рейды по поиску «радикальной молодежи»

С молодыми людьми проведут профилактические беседы, направленные на их социальную адаптацию и помощь во «встраивании» в общество.

Источник: Piter.TV

В августе и сентябре 2026 года городская Комиссия по делам несовершеннолетних инициировала проведение рейдов в торговых центрах Санкт-Петербурга.

Согласно постановлению ведомства, к проверкам привлекут сотрудников центра «Контакт» и представителей Центра по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э»). Участники рейдов будут выявлять подростков в одежде и с аксессуарами, указывающими на принадлежность к неформальным асоциальным группировкам.

Параллельно власти города намерены сформировать студенческие кибердружины из числа активных учащихся вузов. К декабрю этого года добровольцы начнут мониторинг социальных сетей для выявления подростков, увлекающихся опасным хобби — «зацепингом» (проездом снаружи поездов) или «руферством» (прогулками по крышам). Всю собранную информацию о нарушителях кибердружинники будут передавать в полицию и Роскомнадзор.

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